Sparito il bue dal presepe del quartiere di Crenna

Hanno voluto lasciare il segno nel giono dell’Epifania. Il bue del presepe allestito nel quartiere di Crenna di gallarate non ha portuto assistere all’arrivo dei magi. Ignoti lo hanno fatto sparire nottetempo e presto la notizia è rimbalzata sui social sollevando indignazione. A Crenna è tradizione realizzare vari presepi sulla strada. Il blitz che è culminato con la sparizione del bue da una rappresentazione della natività in un’aiuola pubblica è l’ennesimo episodio vandalico a danno di installazioni natalizie. Anche quest’anno la lista dei presepi vandalizzati è risultata lunga e non ha mancato di sollevare indignazione e polemiche.