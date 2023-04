Spaccio, boschi setacciati A Tradate bivacchi distrutti Scatta il “daspo” per tre

Daspo e bivacchi distrutti dopo i controlli nelle aree boschive da parte dei carabinieri del comando provinciale di Varese contro lo spaccio. Presente la Tenenza di Tradate con il personale dello squadrone Cacciatori "Puglia": entrambe hanno operato nella zona boschiva del "Parco Pineta" a Tradate trovando tre bivacchi creati dai pusher che sono stati distrutti. Dentro l’area tre soggetti sanzionati per la violazione del divieto di stazionamento e occupazione dell’area: per loro è stato adottato il provvedimento dell’ordine di allontanamento, con l’obbligo di non avvicinarsi alla zona boschiva del Parco Pineta. Controlli anche al "Parco Lura" a Caronno Pertusella dove sono stati fermati due acquirenti di sostanze stupefacenti. Ch.S.