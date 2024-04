Sotto il Carroccio oltre 700 “paperoni“

Cresce complessivamente di una percentuale che supera il 5% la dimensione media delle dichiarazioni dei redditi dei legnanesi e aumenta in maniera considerevole anche il "contributo" portato a queste dichiarazioni da quanti stanno oltre la soglia dei 120mila euro di dichiarazione, con una crescita sia dal punto di vista numerico dei dichiaranti, sia dal punto di vista del totale dichiarato da questi ultimi, aumentato del 20% circa.

Il primo riscontro riguarda, dunque, la tendenza complessiva delle dichiarazioni presentate dai contribuenti di Legnano: nelle dichiarazioni rese note dal Ministero l’anno precedente, il reddito medio dichiarato dai legnanesi era stato pari a 26.360 euro, mentre i 27.717 euro di questa ultima statistica vanno a consolidare un aumento percentuale del 5,15% di quanto guadagnato e dichiarato in media da ognuno di loro, una crescita leggermente superiore in termini percentuali rispetto al dato nazionale. Il totale dell’imponibile dichiarato a Legnano dai contribuenti si attesta dunque a quota 1.247.390.972 euro. Le statistiche fornite dal Ministero, inoltre, dividono i contribuenti per fasce di reddito, partendo dalla fascia 0-10mila euro per poi arrivare alla fascia più alta, quella definita oltre i 120mila euro di reddito imponibile dichiarato. Ebbene, a Legnano i 774 contribuenti che si collocano in questa ultima fascia (erano 678 l’anno precedente) hanno dichiarato un reddito imponibile totale di 194.361.132 euro, il che significa che hanno dichiarato in media oltre 250mila euro di imponibile pro capite. La fascia di reddito più frequentata dai legnanesi è quella tra i 26mila e i 55mila euro, nella quale ricadono ben 14.291 contribuenti: su base territoriale più ampia e considerando invece tutti gli olrte 40 Comuni di Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense la fascia di reddito con il maggior numero di dichiarazioni è invece quella tra 15mila e 26mila euro, nella quale ricadono 112.328 dichiarazioni.

Nella sola Legnano 13.134 cittadini si collocano invece in questa stessa fascia (15mila e 26mila euro), 4.038 tra 10 e 15mila euro e oltre 8mila, invece, nella fascia tra 0 e 10mila euro (302 in meno rispetto all’anno precedente). In tutto il territorio sono 59.219 i contribuenti che rientrano nella fascia più bassa. Quanto ha prodotto tutto il territorio in fatto di redditi dichiarati? Il totale calcolato al Ministero sulla base delle dichiarazioni del 2023 relative al 2022 assesta a quota 8.561.627.458 euro il reddito dichiarato dai contribuenti di tutta l’area di Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense.

P.G.