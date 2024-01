Sos, tre pitoni reali morti abbandonati in un’aiuola

"Presto venite ci sono 3 serpenti nell’aiuola dietro la chiesa di San Cosma". E’ la richiesta di aiuto arrivata venerdì 5 al comando della polizia locale guidato dal comandante Alfredo Pontiggia. Sul posto gli agenti hanno trovato 3 pitoni reali ormai morti. L’ipotesi è che siano stati abbandonati dal proprietario che, avendoli in casa in un terrario, non volesse più occuparsene. I tre serpenti, con un valore che si aggira intorno ai 500 euro ciascuno, sono stati notati da alcuni bambini quando erano già morti. Troppe basse le temperature per la loro sopravvivenza all’esterno. Le carcasse sono state recuperate dalla polizia locale alle 19. Ovviamente i vigili hanno consultato anche un veterinario che ha confermato come fossero ormai morti identificandoli come pitoni reali. Terminate le pratiche burocratiche, i 3 pitoni saranno smaltiti.