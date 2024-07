Sos agosto in città . Bar, pizzerie o gelaterie: ecco chi non chiude mai

Aperti per ferie. È disponibile l’elenco dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie d’asporto…) che garantiscono totali o parziali aperture ad agosto. Una buona notizia per chi resterà in città e non dovrà fare i conti con il "tutto chiuso", come fino a qualche anno fa. Al momento sono oltre una trentina le attività che hanno comunicato il calendario all’amministrazione comunale, una decina quelli "sempre aperti" ma la lista è in aggiornamento.

L’elenco, realizzato dagli uffici dell’Assessorato allo sviluppo economico, in collaborazione con Ascom – Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, è consultabile nella sezione "Avvisi" del portale istituzionale del Comune e sul sito di Ascom. "Il censimento delle attività aperte in agosto è un servizio che l’amministrazione offre sia ai cittadini che agli esercenti della nostra città. Risponde infatti alla duplice esigenza, da un lato, di chi sarà a Busto e avrà la necessità o il piacere di individuare dove poter pranzare, prendere un aperitivo, un gelato o cenare, dall’altro, dei pubblici esercizi, che potranno in questo modo raggiungere la loro clientela, con la possibilità di estenderla", afferma la vicesindaco e assessore alla partita Manuela Maffioli. Aggiunge il presidente di Ascom (associazione commercianti) Rudy Collini: "In un’epoca in cui le abitudini delle persone stanno cambiando, anche nella scelta dei periodi di vacanza, il ruolo di presidio sociale delle attività di prossimità diventa sempre più fondamentale. È quindi bello constatare che le esigenze dei consumatori vengano assecondate e garantite con un servizio adeguato anche nel mese di agosto, sia da parte dei pubblici esercizi che dei negozi di vicinato. Ringraziamo l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore Manuela Maffioli, per questa importante e utile iniziativa a favore delle attività e dei cittadini".

Il calendario è modificabile: ciò consentirà ai pubblici esercizi che non avessero comunicato i loro periodi di apertura di provvedere scrivendo all’ufficio Suap all’indirizzo infosuap@comune.bustoarsizio.va.it. in un processo di aggiornamento continuo. Intanto trovare un bar, una gelateria, un ristorante o una pizzeria aperti non sarà un problema per chi ad agosto resta in città.