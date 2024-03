Quei week-end violenti in provincia di Varese: un’altra tripletta di risse con feriti

Somma Lombardo, 17 marzo 2024 – È un copione allarmante che sembra ripetersi spesso nel fine settimana: liti e aggressioni, soprattutto tra giovani e qualcuno finisce al pronto soccorso per essere medicato. È successo anche stanotte, a Somma Lombardo, Sesto Calende e Gazzada con intervento dei soccorsi dell’Areu e dei carabinieri.

Intorno all’1.30 a Somma Lombardo in via Soragana, per cause in corso di ricostruzione, due giovani di 19 anni sono rimasti coinvolti in un'aggressione, richiedendo l'intervento d'urgenza di ambulanza e automedica e della pattuglia dei carabinieri di Gallarate. Per uno di loro è stato necessario il trasporto in codice giallo al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, ancora da chiarire i motivi di quanto accaduto.

A Sesto Calende ad avere la peggio in una lite una donna di 58 anni finita al pronto soccorso di Angera, per lei lievi ferite, indagini in corso da parte dei carabinieri. A Gazzada i soccorsi sono invece intervenuti per una giovane di 24 anni, anche lei coinvolta in una lite. È stata medicata sul posto, non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.