Somma Lombardo, entra in una fabbrica dismessa e resta folgorato: gravi ferite per un 47enne

Somma Lombardo (Varese), 31 gennaio 2025 – Incidente in una fabbrica dismessa di Somma Lombardo: un 47enne italiano è rimasto folgorato, rimediando ferite agli arti superiori.

Secondo quanto ricostruito l’uomo era all’interno di una cabina elettrica a ridosso di un edificio, una ex fabbrica tessile, in via Briante, da tempo dismesso. Mentre armeggiava con i fili è stato colpito da una forte scarica. Probabilmente credeva che la cabina non fosse più alimentata dalla corrente e che fosse dismessa come l’edificio industriale, mentre in realtà è ancora in funzione dal momento che sono allacciate alla rete altre utenze nella zona.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco, carabinieri e i soccorritori con ambulanza e automedica, è intervenuto anche l’elisoccorso. Dopo la prima assistenza fornita dagli operatori sanitari, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Varese: non è in pericolo di vita.

In un primo tempo si è ritenuto che il 47enne fosse un tecnico dell’energia incaricato di eseguire dei lavori, invece sembra che fosse lì per rubare del materiale, rame probabilmente, insieme ad altri due uomini, uno dei quali si è dileguato. Indagini sono state avviate dai carabinieri.