Somma Lombardo, cucciolo di capriolo resta incastrato nella recinzione del parco: salvato dai vigili del fuoco

Somma Lombardo (Varese) – Ancora un capriolo a mettersi nei guai: è successo stamattina, l’animale è rimasto incastrato nella recinzione del parco pubblico in

prossimità dell’ospedale a Somma Lombardo. Il capriolo ha cercato di uscire dal giardino pubblico passando attraverso la recinzione ed è rimasto intrappolato, con il rischio di farsi male.

A salvarlo ancora una volta, come succede in questi casi quando ad essere in difficoltà sono gli animali e come è accaduto il primo maggio a Besozzo, quando protagonista della disavventura a lieto fine è stato un cucciolo di capriolo, sono stati i vigili del fuoco tempestivamente allertati da un passante. Immediatamente è arrivata sul posto una squadra di operatori che ha ridato la libertà all’animale. E ancora una volta sono gli animali a dover ringraziare i vigili del fuoco, loro amici.