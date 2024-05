Besozzo, piccolo capriolo si ferisce saltando contro il recinto del parco: salvato dai vigili del fuoco

Besozzo (Varese) – Salvato dai vigili del fuoco, sempre in prima linea anche negli interventi in cui in difficoltà si trovano gli animali che pure loro sanno mettersi nei guai. Nella mattina di oggi mercoledì 1 maggio a “chiedere aiuto” è stato un piccolo capriolo rimasto all’interno del parco pubblico in via Bernardi a Besozzo.

Il cucciolo si sentiva in trappola e ha tentato di riconquistare la libertà saltando contro la recinzione. Il tentativo, inutile, gli ha procurato alcune ferite al muso e a una zampa. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco di Varese che arrivati sul posto sono riusciti a calmare il piccolo capriolo che poi è stato affidato alle cure del veterinario. Una volta curato tornerà in libertà in una zona sicura.