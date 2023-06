Somma Lombardo, auto finisce nel Ticino: conducente grave in ospedale

Somma lombardo, 4 giugno 2023 - Grave incidente questa mattina intorno alle 8 a Somma Lombardo: un’auto con a bordo una sola persona è finita nelle acque del Ticino, dopo essere uscita di strada, in via Alzaia. Subito è scattato l’allarme, sul posto i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Il conducente della vettura, estratto dall’abitacolo, era in gravi condizioni, intubato è stato portato in ospedale a Varese.

I vigili del fuoco sono stati impegnati durante l’intera mattinata nel recupero della macchina. Da chiarire le cause dell’incidente, non si esclude un malore improvviso dell’automobilista.