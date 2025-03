Soccorritori aggrediti: "Serve un tavolo di confronto"

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, ieri una riflessione importante sul valore del servizio assicurato in ogni situazione è stata proposta da Lorenzo Canziani (nella foto), presidente del Comitato della Cri. Parole ancora più preziose dopo le recenti aggressioni degli operatori, sottolineando "la violenza non è mai accettabile, alla violenza desideriamo rispondere con l’umanità". Canziani ha espresso "solidarietà e vicinanza a tutti quegli operatori sanitari, volontari o dipendenti, di tutte le realtà associative presenti sul territorio che hanno subito un qualsiasi tipo di violenza".

Ha continuato: "Croce Rossa è impegnata da sempre a trasmettere i valori dell’accoglienza, del rispetto, dell’inclusività, della pace e della tutela dell’individuo. Lo facciamo con azioni mirate che partono dall’ascolto attento del territorio, delle sue esigenze, delle sue fragilità e delle sue potenzialità. Lo facciamo attraverso l’impegno costante di tante volontarie e volontari e dipendenti ".

E poi l’importanza della fiducia, ha sottolineato Canziani: "Si chiama fiducia, si legge umanità ci ha ricordato il nostro presidente nazionale. Quella fiducia da considerare come un mezzo e non l’obiettivo finale, fiducia che crea consapevolezza, che genera rapporti".

E ha concluso: "È attraverso quella stessa fiducia che possiamo promuovere un cambiamento culturale reale, serve ora e serve che sia concreto. Ci piacerebbe, per questo motivo, farci promotori di un tavolo di confronto aperto a tutti quelli che vorranno mettere a disposizione competenze, esperienza, professionalità. La violenza non è mai accettabile. Alla violenza desideriamo rispondere con l’umanità. Perché non c’è mai umanità quando c’è anche la violenza". Rosella Formenti