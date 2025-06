Sicurezza, il Comune punta forte. Caccia ai fondi per nuove telecamere

L’amministrazione comunale punta a potenziare il sistema di videosorveglianza già attivo in città con l’installazione di nuove telecamere. Un passo fondamentale grazie all’approvazione da parte della Giunta (su proposta dell’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba), del progetto di fattibilità tecnico-economica denominato Busto Sicura in 4K, che ammonta a 222.415 euro, candidato al bando ministeriale per ottenere le risorse necessarie. Nel documento sono state indicate le aree, attenzione in particolare ai portici in piazza Garibaldi, alle stazioni, al parco di viale della Repubblica, ad alcune intersezioni semaforizzate, alle rotatorie e agli incroci. Dunque le postazioni arriveranno ai semafori tra via Milazzo-Alfieri-Pirandello, viale Piemonte-Lombardia-Cadorna, alle intersezioni tra vie Pilo-Pirandello, vie Pirandello-Petrarca, vie Magenta e Deledda-viale Pirandello, vie Castelmorrone e Turbigo, al cavalcavia in via Montegrappa, alle rotatorie tra le vie Montegrappa-Amendola-Sicilia e in piazzale Tripoli. Le nuove postazioni di videosorveglianza di ultima generazione porteranno il sistema cittadino a contare più di 200 occhi elettronici sulla città, a conferma della volontà del comune di investire sulla tecnologia per garantire più sicurezza in città.

Va ricordato che a Varese a Villa Recalcati il comune di Busto Arsizio ha aderito all’Accordo tra la Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete ferroviaria italiana, Ferrovie Nord S.p.a., Agenzia Trasporto Pubblico Locale e i comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate in materia di sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate, aree di sosta del trasporto pubblico locale collettivo e individuale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi.

Impegnata sarà la Polizia locale in coordinamento con le Forze dell’Ordine, anche mediante il superamento della barriera funzionale ed operativa dei confini territoriali. E rinforzi sono attesi al Commissariato in via Foscolo, annunciati in arrivo 10 agenti nell’organico della Polizia di Stato.

Ros. Fo.