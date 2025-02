Si ride a teatro con le “donne” di Shakespeare

Seconda data della rassegna “Pomeriggi Teatrali”, che quest’anno festeggia la sua ventesima edizione a Varese, con la direzione artistica di Paolo Franzato. Sarà il Salone Estense ad ospitare domani alle 18 lo spettacolo Shakespeare: dagli occhi delle donne. La commedia, scritta e diretta da Raffaella Marchegiano, è interpretata da "Le Allegre comari", ovvero Rossella Sabato, Carolina Rainone, Silvia Mores, Deborah Caporale e Mattia Peroni.

Lady Macbeth, Giulietta, Desdemona e Ofelia: le quattro eroine protagoniste dei capolavori shakespeariani si ritrovano sul palco in un’atmosfera rarefatta e senza tempo. Più vive e agguerrite che mai, e pronte a mettere sotto accusa il loro creatore. In un crescendo serrato di battute argute e frizzanti le donne senza tempo rievocano insieme al bardo il loro tragico destino: la dolce Ofelia e il suo dolore per Amleto, culminato tragicamente in follia e suicidio; Desdemona, donna moderna e coraggiosa che soccombe con violenza alla gelosia del moro Otello; Giulietta, piena di vita e di amore per il suo Romeo e portata fatalmente al suicidio per un tragico fraintendimento… e infine Lady Macbeth, moglie devota del nobile Macbeth e pronta a tutto, anche alla rinuncia delle virtù più femminili, pur di portare il marito al trono, anch’essa spinta fino allo stremo.

Ma le quattro protagoniste non si rassegnano al loro destino di morte e spingono l’uomo scrittore al centro della scena, rimettendo in circolo, con il loro J’accuse, temi chiave quali la violenza sulle donne e il ruolo della donna nella società. Un’opera brillante che utilizza personaggi antichi e battute moderne per parlare al pubblico di tematiche sempre attuali.

L.C.