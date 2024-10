Si ribalta in galleria sulla Pedemontana. Novantenne è grave

Incidente ieri nel primo pomeriggio lungo la Pedemontana, nel tratto in galleria all’altezza di Solbiate Olona, in direzione della A9, ferito un automobilista di 91 anni. L’allarme è scattato intorno alle 14, sul posto i soccorsi del 118, le squadre dei vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi del caso. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, l’ultranovantenne avrebbe dunque fatto tutto da solo. Secondo una prima ricostruzione, mentre percorreva il tratto in galleria avrebbe perso il controllo della macchina che prima è sbandata e poi si è ribaltata. Per l’anziano, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, un grande spavento e traumi per fortuna meno gravi di quanto si era temuto al momento dell’incidente, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, per lui traumi di media gravità, non era in pericolo di vita.