Si chiama Blu Tresa. La pista ciclabile per andare oltreconfine

Dall’Italia alla Svizzera attraverso una pista ciclabile. Sarà possibile grazie al nuovo progetto Interreg Blu Tresa - In bicicletta da Luino a Tresa, che è stato presentato nel dettaglio in Canton Ticino. Il partenariato del progetto è costituito dal Comune di Luino (capofila italiano), dal Comune di Tresa (capofila svizzero), dalla Provincia di Varese e dal Cantone Ticino quali partner. Il clou dell’iniziativa transfrontaliera consisterà appunto nella realizzazione di un percorso di mobilità dolce che da Luino conduce fino al confine di Fornasette. Un tracciato lungo 5.668 metri suddiviso in due lotti, di cui uno finanziato con fondi Interreg ed il restante con fondi propri del Comune di Luino. Ma il progetto non si limiterà alla creazione del percorso: è prevista anche la realizzazione di servizi lungo la ciclabile, per renderla maggiormente fruibile.

Il tratto Luino-Fornasette è parte della dorsale ciclopedonale provinciale delle Valli del Verbano e la sua realizzazione aggiungerà un importante tassello per collegare in continuità la rete ciclistica svizzera con quella del nord della provincia (Valtravaglia e Valcuvia). Il progetto ha un budget di 1 milione e 750mila euro, più 181mila franchi di contributo svizzero.

L.C.