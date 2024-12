Si accendono i Giardini Estensi. Chilometri di luci e musica avvolgono il parco storico

Il Natale varesino si è ufficialmente acceso con un weekend di grandi presenze ed eventi. In concomitanza col pienone del black friday il periodo delle feste in città è partito già venerdì, con l’accensione del grande abete di piazza Monte Grappa e delle luminarie in centro. Ma il momento più atteso è stato lo spettacolo luminoso ai Giardini Estensi. Più di seimila persone, in base a quanto comunicato dall’amministrazione, hanno assistito domenica all’evento di accensione del Giardino delle Meraviglie.

Un insieme di luci, proiezioni e musica che avvolge lo storico parco del Municipio di Varese. Sette chilometri di fili di lucine creano geometrie luminose nel giardino e una galleria scenografica sotto il carpineto, mentre i 90 metri della facciata di Palazzo Estense sono animati da elfi, boschi incantati, stelle e pacchi regalo.

Un caleidoscopio di riflessi ideale per i selfie ricordo. Lo spettacolo è visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio: da lunedì a giovedì dalle 18 alle 21, da venerdì a domenica e durante i festivi dalle 18 alle 22,30. Ai Giardini Estensi è aperta anche la pista di pattinaggio, che sarà allestita fino al 19 gennaio. Le evoluzioni sul ghiaccio sono possibili tutti i giorni feriali dalle 14,30 alle 19 e i festivi dalle 10 alle 23. In piazza Monte Grappa, invece, come da tradizione c’è il mercatino di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate, che propongono idee regalo.

Quest’anno per la prima volta il mercatino proseguirà fino all’Epifania. Previsti eventi per bambini e famiglie, tra esibizioni, laboratori, folletti e Babbo Natale. Ora manca solo il Sacro Monte, dove l’accensione delle luminarie è prevista per sabato. Nelle gallerie del borgo saranno esposti i lavori realizzati dagli alunni del doposcuola delle elementari di Varese.