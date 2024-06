Sfugge al controllo e precipita. Un altro bimbo gravissimo dopo la caduta dalla finestra

TRADATE (Varese)

Drammatico incidente domestico ieri a Tradate, vittima un bambino di cinque anni ricoverato all’ospedale Niguarda a Milano in gravi condizioni. Il piccolo è precipitato nel vuoto dopo essere caduto dalla finestra di casa, un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Pindemonte, a poca distanza dal centro, un volo di una decina di metri. L’allarme è scattato intorno alle 13 con la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto gli operatori sanitari con ambulanza e automedica, quindi l’elisoccorso che ha trasportato il bambino in codice rosso al Niguarda. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, ieri dovevano ancora essere ascoltati i genitori, in ospedale con il loro bimbo. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto il bimbo cadere dalla finestra dell’appartamento che dà sul cortile, sono stati istanti drammatici, hanno temuto il peggio, subito hanno chiamato i soccorsi. L’impatto per il bambino è stato violento. Solo per un caso non è finito sul cemento del cortile ma su uno spazio di terra. Le condizioni del piccolo sono apparse molto gravi. I soccorritori lo hanno intubato e stabilizzato, quindi il trasporto con la massima urgenza al Niguarda di Milano dove è stato ricoverato. Che cosa sia accaduto è ancora da ricostruire nei dettagli. Da chiarire ancora con chi fosse in casa il piccolo al momento dell’incidente. Probabilmente sfuggito al al controllo abbia ha raggiunto la finestra da cui poi è caduto. Al momento del ricovero per i gravi traumi la prognosi era riservata.