Sette colpi a segno. Preso il ladro seriale

Arrestato dai carabinieri di Sesto Calende in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip

di Busto Arsizio su richiesta della Procura della Repubblica bustese un italiano di 49 anni, senza fissa dimora, ritenuto autore di sette furti, soprattutto a danno di attività commerciali e ristoranti. tutti commessi nei mesi estivi a Sesto Calende. L’uomo agiva di notte, prendendo di mira esercizi commerciali

di vicinato o ristoranti,

in cui si introduceva scassinando abilmente porte o finestre, quindi ripuliva subito i registratori di cassa, attività che

gli ha consentito di raggranellare più di 5mila euro in contanti. Il ladro focalizzava l’attenzione anche su altri oggetti ed in particolare su quelli di maggior valore e di facile smercio, come ad esempio apparecchi elettronici o telefoni cellulari. In un’occasione non ha esitato a rompere anche un piccolo salvadanaio, facendo incetta dei pochi spiccioli che conteneva. La scrupolosa attività

dei carabinieri, partendo dalle segnalazioni dei cittadini e con l’analisi minuziosa dei filmati della videosorveglianza comunale, ha consentito di addebitare al 49enne anche la responsabilità

di altri due furti, uno in un camper di turisti tedeschi in vacanza sul lago

e l’altro in un garage

di un’abitazione. Tra i "segni" particolari ,

notati da un testimone,

i tatuaggi. R.F.