Sesto Calende, travolta dal crollo di un cancello: grave donna di 33 anni

Sesto Calende (Varese), 8 dicembre 2023 – E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese una donna di 33 anni rimasta ferita nella notte dal crollo di un cancello. E’ accaduto intorno alle 2,30 in via Per Angera a Sesto Calende, le cause sono ancora in corso di ricostruzione. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza, auto medica ed elisoccorso.

I sanitari una volta stabilizzata la donna ferita, ne hanno disposto il trasporto con l’elicottero all’ospedale di Circolo, dove è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, e i carabinieri della Compagnia di Gallarate.