Sesto Calende, strada crolla mentre passa un camion: la voragine intrappola il veicolo

Proprio non trova pace. Ancora un cedimento della sede stradale in via dell’Olmo a Sesto Calende, la zona coinvolta è la stessa di due mesi fa. Si pensava che dopo l’intervento la situazione fosse stata riportata alla normalità, invece così non è stato, complici le ultime abbondanti piogge. Nel tardo pomeriggio di mercoledì un camion per lo spurgo delle acque è letteralmente sprofondato con una ruota nell’asfalto durante una manovra.

Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogru per sollevare il mezzo pesante e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco Elisabetta Giordani si è recato tempestivamente sul posto e ha seguito tutte le operazioni di recupero, per le quali ha ringraziato Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

La strada è stata chiusa al traffico, nel tratto dal civico 26 a corso Matteotti, nel frattempo la società Alfa ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione e definire l’intervento necessario per risolvere definitivamente il problema. “Comprendiamo il disagio che questa situazione sta creando ai residenti e agli automobilisti, ma la sicurezza della nostra comunità resta la priorità assoluta - ha dichiarato il Sindaco – siamo già al lavoro per assicurare un ripristino definitivo e nel minor tempo possibile”.