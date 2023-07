Sesto Calende, i gattini Tobia e Marica restano intrappolati nelle tubazioni: salvati dai vigili del fuoco

Due gattini si sono infilati in un uno scarico di un terrazzo e sono scivolati nelle tubazioni. La padrona ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa. Gli operatori dopo alcune ore di lavoro sono riusciti a recuperare due gattini.

I felini erano bloccati in una tubazione trasversale che univa due pozzetti di scarico in piazzale Balzarini, a Sesto Calente, in provincia di Varese. I gatti Tobia e Marica sono stati riconsegnati alla proprietaria.