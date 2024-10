Sesto Calende, a casa di un 24enne i carabinieri trovano ketamina, hashish e 450 euro in contanti

Sesto Calende (Varese), 17 ottobre 2024 – Un 24enne italiano è stato arrestato perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di oltre 70 grammi di ketamina, un panetto di hashish, due dosi di hashish, due bilancini, materiale per il confezionamento e quasi 450 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri due giovani in una strada sita nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Sesto Calende. I militari in servizio di pattuglia hanno notato subito l'atteggiamento dei tre e in particolare il loro comportamento, che lasciava presupporre che avessero appena assunto sostanze stupefacenti. Da qui il fermo del 24enne e la successiva perquisizione. Il ragazzo dovrà rispondere dei reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.