A Saronno il magazzino della droga: sequestrati in un appartamento 84 chili di hashish e marijuana

Saronno (Varese), 22 febbraio 2025 – La Polizia di Milano ha arrestato due italiani di 46 e 45 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto risale a giovedì scorso, quando gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta Genova, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato un appartamento a Saronno quale luogo di detenzione di stupefacenti. Intorno alle 15, i poliziotti hanno notato un'auto nei pressi dello stabile con a bordo il 45enne che si è diretta velocemente verso i box del palazzo, da dove l'uomo ha poi recuperato una borsa voluminosa da sistemare nel bagagliaio. È stato subito fermato e trovato in possesso di 200 sigarette elettroniche al Thc, principio attivo della cannabis.

La perquisizione

Gli agenti hanno perquisito l'appartamento, dove il 45enne aveva prelevato poco prima la busta, risultato poi la residenza del 46enne che è stato trovato all'interno. Sono stati sequestrati 403 grammi di marijuana, 163 grammi di marijuana e 108 sigarette elettroniche contenenti marijuana. Nell'abitazione al piano superiore, sempre nella disponibilità del 46enne, sono stati sequestrati nella camera da letto 61,7 chili di hashish, mentre nel soggiorno sono state trovate 670 sigarette elettroniche contenenti 8,15 chili di stupefacente, più materiale per il confezionamento. Presso il domicilio del 45enne, sempre a Saronno, sono stati rinvenuti altri 14,19 chili di hashish, 46200 euro in contanti e materiale per il confezionamento. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Busto Arsizio.