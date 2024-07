Senza sacchi blu, spazzatura in strada

Così non va: troppi sacchi per i rifiuti esposti sulla strada non rispettano la nuova modalità del sacco azzurro e quindi non vengono ritirati. Così creano sporcizia e degrado. Sulla situazione interviene Emanuele Fiore, consigliere comunale del Gruppo Misto che presenta un’interrogazione destinata al Consiglio comunale, suggerendo di ripristinare il periodo di tolleranza e la raccolta settimanale.

"Da quando Agesp ha comunicato la fine del periodo di tolleranza in cui venivano raccolti anche i sacchi non conformi, la situazione è fuori controllo. Sui social non passa giorno che non vengano documentati sacchi non ritirati in quanto non conformi, creando sporcizia, disordine e abbandono soprattutto nelle zone pedonali del centro. Agesp ha recentemente dichiarato che, insieme alla Polizia locale, sta lavorando per individuare una soluzione al problema ma intanto non intende raccogliere i sacchi non conformi. Eppure in campagna elettorale il sindaco Emanuele Antonelli a proposito della gestione rifiuti prometteva che "Busto non si ridurrà come Roma".

Fiore chiede "se Agesp si stia adoperando per individuare nuove campagne di informazione per arrivare a tutti i cittadini in modo da fornire adeguati chiarimenti; quale soluzione intenda adottare per eliminare la vista di sacchi non ritirati e ridurne l’abbandono nei cestini e nei boschi". Quindi il suggerimento: "In attesa di adeguate soluzioni, ripristinare il periodo di tolleranza e la raccolta settimanale".

R.F.