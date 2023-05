Senso alternato sulla Sp 43 dopo la frana

Sono continuati i lavori di messa in sicurezza ieri nel tratto della strada provinciale 43 tra i comuni di Grantola e Cunardo interessato l’altro giorno dal distacco di alcuni massi dalla parete. La strada era stata chiusa, dopo la frana, ma già nella serata di mercoledì, dopo la rimozione da parte di un’azienda specializzata del materiale roccioso che ostruiva la carreggiata, è stata riaperta a senso unico alternato, regolato con un semaforo. Durante l’intervento sono stati rimossi un albero pericolante e l’ accumulo di detriti che avrebbe provocato la modifica del percorso di un corso d’acqua e quindi lo smottamento che ha causato un incidente, coinvolto un automobilista di 51 anni che per evitare i massi sulla carreggiata è sbandato con l’auto che si è ribaltata. Per fortuna le conseguenze non sono state gravi, solo leggere ferite ma lo spavento è stato forte. Ieri i lavori di bonifica dell’area sono continuati ma oggi sono previste precipitazioni pertanto potrebbero subire una sospensione. La strada resterà aperta a senso unico alternato almeno fino al 26 maggio.