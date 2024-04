Sedrianowcup nella storia. Quattro giorni di sport senza confini e barriere

La Sedrianowcup ha chiuso la sua quarta edizione con un trionfo di sportività e talento. Quattro giorni intensi, 138 partite affrontate e oltre 1200 atleti provenienti da ogni angolo del globo hanno dimostrato la resilienza e la passione che caratterizzano il mondo dello sport. I 1200 atleti provenienti da ogni angolo del mondo hanno dimostrato il loro valore, regalando agli spettatori momenti indimenticabili di gioco e passione. Il supporto caloroso dei familiari e degli amici dalle tribune ha reso ancora più speciale questa esperienza, trasformando gli impianti sportivi di Sedriano, Bareggio e Vighignolo in veri e propri teatri del calcio giovanile internazionale.

Questa edizione della Sedrianowcup è stata anche un’occasione per lanciare progetti innovativi come quello in collaborazione con Crespi Bonsai di Parabiago. Sedriano Football Club e Crespi Bonsai hanno dato vita alla prima squadra verde di "BoscoSedriano" nella storia del Club. Gli undici esemplari di Ilex crenata sono come gli undici giocatori di una squadra. Crescono insieme e trovano la dimensione in cui esprimere al massimo il loro potenziale.

La presenza di ognuno è fondamentale per l’armonia del gruppo.

I tronchi e i rami si supportano e si esaltano nel loro specifico ruolo. Per l’occasione le maglie vintage del Sedriano indossate dagli alberi annunciano e celebrano i 60anni di fondazione del Club. "Al di là di ogni classifica sono convinto che gli obiettivi più importanti che abbiamo raggiunto sono stati in termini di sviluppo personale, crescita e apprendimento attraverso l’esperienza sportiva – afferma Francesco Cardamone, presidente del Sedriano Football Club – Il nostro intento è quello di riuscire a essere di ispirazione per le future generazioni di atleti, oltre quello di riuscire a creare legami duraturi tra le squadre partecipanti con l’auspicio di incontrarsi nuovamente nelle prossime edizioni della Sedrianowcup". L’altissimo livello raggiunto dalla Sedrianowcup si deve al lavoro instancabile e all’organizzazione impeccabile dei volontari.

Christian Sormani