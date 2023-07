Scoperta una casa "a luci rosse" a Somma Lombardo, denunciata la maitresse.

Scoperta una casa “a luci rosse” a Somma Lombardo. Una quarantacinquenne italiana, incensurata, proprietaria della villetta è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Al momento del blitz della Polizia di Stato c’erano 4 prostitute, italiane e straniere, e un cliente. Nel pomeriggio del 5 luglio gli agenti del Commissariato di Gallarate hanno fatto irruzione nell’immobile riscontrando l’inequivocabile attività "imprenditoriale". La casa di appuntamenti era gestita dalla proprietaria dell’immobile che, pur non prostituendosi, sfruttava quelle donne pretendendo da loro il 30% per ogni “incontro”. La maitresse, in cambio, oltre a concedere loro la disponibilità del luogo ove poter esercitare la prostituzione e mettere a disposizione l’occorrente, si occupava di gestire i siti d’incontri, gli appuntamenti e di ricevere preventivamente i soldi della prestazione, già decurtati del 30% in ragione del suo illecito tornaconto. All’interno dell’abitazione, sul tavolo della cucina, sono stati rinvenuti quaderni attraverso cui la maitresse gestiva la contabilità. Due prostitute sono risultate irregolari sul territorio pertanto la maitresse è stata anche denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. R.F.