Scontri e incendi. Lavoro non stop per i soccorritori

Soccorritori in azione il giorno di Natale nel territorio varesino per vari interventi. Intorno alle 11,30 gli operatori sono stati chiamati per soccorrere un giovane di 28 anni, rimasto gravemente ferito, dopo essere precipitato da un cavalcavia sul Sempione a Busto Arsizio. Il giovane è stato portato in ospedale al Circolo di Varese. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia.

Poco dopo a mezzogiorno, sono arrivati i soccorsi a Gallarate per un anziano di 77 anni e un ventenne, che sono rimasti feriti per in un incidente. Per fortuna, per entrambi, le condizioni non sono state gravi. Di nuovo in azione gli operatori alle 12,30 a Carnago dove in via Verdi un uomo di 45 anni ha riportato ferite dopo essersi ribaltato con l’auto, è stato trasportato in ospedale a Varese.

Nella serata, sempre durante il giorno di Natale, i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere un incendio che ha interessato lo scantinato di un edificio in via Orrigoni a Varese. Due persone, una allettata, sono state portate all’esterno: fortunatamente per entrambe non ci sono state gravi conseguenze. Nella notte di Natale non sono mancati purtroppo anche i vandalismi. A Busto Arsizio qualche ignoto ha danneggiato l’installazione natalizia di viale Alfieri, quella dedicata alla Pro Patria, che è stata realizzata da Il Tigrotto 1919. I malviventi hanno cercato di dare fuoco alla struttura. Il gesto ha suscitato sdegno e amarezza in città.

R.V.