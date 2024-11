Scomparsa a 15 anni da Busto Arsizio, viene ritrovata a Milano grazie alle foto sui social

È stata ritrovata in centro a Milano Valentina S., la quindicenne di Busto Arsizio di cui era stata denunciata la scomparsa dai genitori sabato 9 novembre. Alle 16 di domenica 10 novembre, una passante ha richiamato l'attenzione di due agenti del reparto Falchi del Radiomobile della polizia locale, impegnati in un servizio di controllo tra piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele: la donna ha riferito ai ghisa di aver visto una ragazzina identica a quella immortalata nelle foto postate da parenti e amici sui social.

L'abbraccio con i genitori

A quel punto, i vigili si sono fatti indicare dalla signora il punto esatto in cui l'aveva vista e sono riusciti a rintracciare la minorenne, che era da sola quando è stata ritrovata e che è stata subito accompagnata negli uffici del Radiomobile di via Custodi. Da lì è partita la chiamata al padre della quindicenne, che nelle ultime ore aveva mobilitato il web per ritrovare la figlia scomparsa nel nulla. Nel tardo pomeriggio, l'adolescente è tornata a casa con il genitore.