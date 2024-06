Scarico di rifiuti. Altre quattro fototrappole

Si sono rivelate più che efficaci le telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti, tanto che presto ne verranno installate altre quattro raddoppiando di fatto i punti sorvegliati. Nel 2023 gli impianti di controllo hanno consentito di accertare cento violazioni, nei primi mesi di quest’anno sono già 45 le procedure avviate per sanzionare i “furbetti”. "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, le fototrappole si stanno dimostrando uno strumento sempre più utile, così come la collaborazione con Polizia Locale e Sangalli – ha sottolineato Nicoletta San Martino (nella foto), assessore a tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese –. L’aspetto sanzionatorio sicuramente può funzionare come deterrente, ma, come sempre, ci auguriamo che possa generare una maggiore consapevolezza ambientale e civica sul tema del decoro cittadino".