Scantinati in fiamme. Famiglie evacuate. C’è l’ombra del dolo

Attimi di paura ieri nella zona fra Biumo Inferiore e le stazioni varesine. I Vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati nella tarda mattinata per spegnere un incendio che ha interessato lo scantinato di un palazzo di 6 piani in via Rainoldi. L’allarme è scattato intorno alle 11 con la richiesta di intervento e sul posto sono subito arrivate le squadre del comando provinciale di Varese con un’autoscala e un’autopompa.

Ieri erano ancora da chiarire le cause del rogo, dai primi elementi raccolti non era da escludere l’origine dolosa del rogo considerando il fatto che le fiamme hanno interessato nello stesso momento tre cantine del palazzo. In via Rainoldi sono arrivati anche i soccorritori del 118 con l’ambulanza e gli agenti della volante della Polizia di Stato per i rilievi necessari. Per precauzione l’edificio è stato evacuato. Prestato anche soccorso a un residente di trentadue anni che, accortosi dell’incendio, ha cercato di spegnerlo intervenendo con un estintore ma ha respirato del fumo ed è rimasto leggermente intossicato.

Assistito sul posto dal personale sanitario è stato poi accompagnato in codice verde al pronto soccorso per accertamenti. Non ci sono state conseguenze per gli inquilini presenti ieri mattina evacuati tempestivamente per motivi precauzionali. Spente le fiamme e messa in sicurezza l’area, sono stati effettuati i primi sopralluoghi dai quali sono emersi danni notevoli alle solette delle cantine dove si è sviluppato l’incendio, da valutare la loro tenuta.

Ancora da chiarire le cause: è attesa una relazione dei vigili del fuoco per meglio comprendere la dinamica dei fatti e risalire ad eventuali responsabilità dal momento che non può essere esclusa l’origine dolosa dell’incendio.