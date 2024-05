Saronno: precipita per dieci metri in un autosilo. Soccorso un giovane

Saronno, 26 maggio 2024 – Momenti di paura ieri sera, sabato 25 maggio, a Saronno. Un uomo, un nordafricano di 23 anni, è stato vittima di un incidente dalla dinamica ancora tutta da chiarire all’interno del parcheggio interrato di via Pola, precipitando per una decina di metri, dal piano -1 al piano -4.

L’allarme

Sono stati alcuni utenti dell’autosilo a chiamare i soccorsi, verso le 19.40, segnalando la presenza di una figura esanime a terra all’interno della struttura. Sul posto sono arrivati prima i soccorritori della Croce viola di Cesate, con i vigili del fuoco di Saronno.

Nessuno, però, era in grado di raggiungere il ragazzo, steso a terra in un’area inaccessibile a piedi. Sono stati chiamati, quindi, i vigili del fuoco specializzati del nucleo speleo alpino fluviale, gli operatori dell’automedica e l’elicottero del 118.

Il salvataggio

Sono così iniziate le operazioni di recupero, terminate dopo circa due ore, verso le 21.30. Il ragazzo è stato riportato in superficie dai vigili del fuoco, giunti nella zona dove era precipitato attraverso un box aperto.

Sul posto, intanto, si era radunata una piccola folla, che ha assistito con il fiato sospeso al salvataggio. Erano presenti anche l’assessore comunale Gabriele Musarò e il sindaco Augusto Airoldi.

Gli accertamenti

Il ragazzo, identificato come un nordafricano di 23 anni, è stato portato all’ospedale di Como, in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Toccherà alle forze dell’ordine intervenute sul posto ricostruire cause e dinamica dell’accaduto. Alcuni testimoni parlano di una violenta lite immediatamente precedente alla caduta, seguita da un fuggi fuggi generale.

Utili agli accertamenti saranno le immagini del circuito di videosorveglianza interna al parcheggio. La zona è nota per la presenza di spacciatori.