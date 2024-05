Barni, finisce col Suv in un dirupo dopo un volo di 15 metri: autista gravemente ferito

Barni, 2 maggio 2024 – Un uomo di 42 anni è rimasto ferito nell’incidente avvenuto oggi alle 18 a Barni, quando la sua auto, un suv, è uscita di strada cadendo in un dirupo e scivolando tra gli alberi per circa 15 metri, sotto sede stradale sulla provinciale 41 in direzione Magreglio. Per il suo recupero sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Canzo Erba e Saf dalla centrale provinciale di via Valleggio.

Il conducente, unica persona all’interno dell’abitacolo, è stato affidato al 118 e trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo, con ferite serie. Nel frattempo il veicolo è stato agganciato e riportato fino alla strada.