Castiglione delle Stiviere: passante precipita per 4 metri in una bocca di lupo, è grave

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Grave incidente a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano: un passante è caduto da un’altezza di 4 metri in una bocca di lupo (l’apertura di aerazione dei locali interrati), probabilmente a causa di un cedimento (ma l’ipotesi è ancora da confermare).

L’uomo, un 50enne, è stato soccorso e portato in elicottero all’ospedale di Verona. Ha riportato un trauma cranico e si trova in gravi condizioni. L’incidente è accaduto poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 10 gennaio, in piazza Ugo Dallò. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.