Saronno, scende dall’auto della madre e viene aggredito: ragazzo rapinato del portafoglio

Saronno, 16 novembre 2024 – “Come genitori siamo preoccupati perché sembra che niente, nemmeno accompagnarli a scuola in auto, possa proteggere i ragazzi da queste aggressioni e del resto loro stessi si trovano a vivere male la loro quotidianità per paura di subire violenza che non dovrebbe esserci negli anni del liceo”.

È lo sfogo della mamma di un compagno di scuola dell’ultima vittima di una rapina messa a segno nel polo scolastico saronnese. Questa volta, la terza in meno due settimane, l’aggressione non è avvenuta all’uscita da scuola mentre la vittima aspettava il pullman alla fermata ma per strada sul marciapiede dove la mamma l’aveva appena lasciato.

La dinamica dell’assalto

L’ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì ed è stata sporta denuncia ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per cercare di trovare i responsabili e ricostruire la dinamica della rapina. La vittima, un 17enne, è stato avvicinato da quattro ragazzi più grandi.

È stata una sorta di agguato visto che gli aggressori hanno atteso che lo studente, accompagnato dalla mamma, scendesse dall’auto con lo zaino e rimanesse solo. Appena la vettura della madre si è allontanata, l’hanno bloccato per prendergli i soldi dalle tasche. Preso il denaro i quattro complici si sono dileguati lasciando il 17enne spaventato e malconcio sul marciapiede. Come detto è stata allertata la famiglia e quindi le forze dell’ordine.

Timore diffuso

L’accaduto ha spaventato i compagni di scuola dello studente visto che la notizia ha presto fatto il giro degli istituti saronnese. Del resto sono diversi gli episodi resi noti dalle famiglie degli studenti negli ultimi giorni.

Il primo solo due settimane fa all’uscita da scuola quando un ragazzo, colpito con un pugno, è finito a terra. I compagni avevano subito chiamato i carabinieri. L’altro episodio mercoledì scorso: nel mirino un liceale che stava aspettando il pullman per fare ritorno a casa. Un gruppo di ragazzi gli ha chiesto il giaccone e a fronte del suo rifiuto l’hanno aggredito strappandogli la collana. Non si esclude che ci siano collegamenti tra i diversi episodi.

Non è la prima volta che si registrino aggressioni ai danni di studenti: qualche anno fa il fenomeno era stato arginato da controlli ad hoc della polizia e poi risolto quando i carabinieri avevano identificato e arrestato una banda di ragazzini che prendeva di mira studenti di qualche anno in meno di loro.