Adolescenti e malessere psicologico, Interapia li prende per mano

Saronno, 14 novembre 2024 – Un progetto terapeutico rivolto agli adolescenti per affrontare nel modo più professionale possibile le numerose problematiche che oggi affliggono in modo particolare i ragazzi compresi tra i 15 e i 17 anni .

L'innovativa proposta vede coinvolti gli psicologi e gli psicoterapeutici di Interapia che da oltre un anno opera a Saronno: " Il targhet di questo progetto hanno dichiarato i titolari Simone Sottocorno e Davide Marzorati - è il mondo degli adolescenti dove il gioco di ruolo rappresenta una potente tecnica non convenzionale nella psicoterapia che permette ai giovani di esplorare emozioni , conflitti e relazioni in un ambiente protetto favorendo il miglioramento delle competenze sociali ed interpersonali. Si tratta in sostanza di sessioni studiate e progettate per promuovere il, benessere psicologico attraverso attività ludiche".

L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori di secondo grado degli istituti del territorio.

Interapia sarà presente anche sabato 16 e domenica 17 a "Saronno in gioco", un evento gratuito in programma presso la palestra Aldo Moro in cui i ragazzi potranno cimentarsi con oltre cento giochi in scatola. Aperta nel 2023 , Interapia opera con grande incisività sul territorio affrontando non solo i problemi degli adolescenti ma anche le svariate altre problematiche che riguardano varie fasce della popolazione: "Abbiamo recentemente attivato anche due gruppi finalizzati a comprendere meglio le proprie emozioni favorendo la consapevolezza di se, promuovendo maggiore equilibrio interiore Corsi di mindfulness che è uno stato di consapevolezza che emerge nel momento in cui prestiamo attenzione a ciò che accade nel momento presente. Affonda le radici nella predica meditativa buddista nata successivamente con Jon Kabat-Zinn".

Tutti i corsi si terranno nella sede di via Ramazzotti dove operano una trentina di professionisti specializzati in modo particolare nell'affrontare le variegate tematiche del disagio giovanile.