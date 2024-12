L’Inter mette gli occhi sullo stadio di Saronno: l’under 23 pronta a debuttare in Serie C

Un primo sopralluogo è già avvenuto un paio di mesi fa, e ora Saronno attende la risposta ufficiale dell’Inter. La storica società nerazzurra sta valutando lo stadio comunale “Colombo Gianetti” come possibile sede per la sua futura squadra Under 23, pronta a debuttare in Serie C. La conferma dell’interesse dell’Inter è arrivata dall’assessore allo Sport, Gabriele Musarò: “Al momento si è trattato soltanto di un primo sopralluogo informale. Siamo in attesa di successivi riscontri”.

Una scelta che, se approvata, rappresenterebbe per Saronno una svolta significativa, sia per il prestigio che per le opportunità di sviluppo legate all’indotto sportivo ed economico. Dal canto suo, l’amministrazione ha già posto l’accento sulla necessità di preservare le attività presenti allo stadio, gestite dalle associazioni sportive locali ossia Osa per l’atletica, Fbc per il calcio e Saronno Rugby per la palla ovale. Il Colombo Gianetti, storica casa del calcio saronnese, è stata recentemente oggetto di significativi interventi di riqualificazione. Sono state installate nuove torri faro e rimosse le vecchie, migliorando notevolmente l’illuminazione. Un intervento ha reso lo stadio più efficiente, con un impatto positivo sia in termini di consumi sia di fruibilità per diverse discipline sportive. In parallelo, si lavora per ottenere l’omologazione per l’utilizzo dell’intera tribuna, una tappa fondamentale per ospitare competizioni professionistiche.

Non si esclude, in futuro, un recupero della tribuna scoperta, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la capienza dell’impianto. Per l’Inter, scegliere Saronno rappresenterebbe una soluzione ideale anche dal punto di vista logistico. La vicinanza ad Appiano Gentile, sede del centro sportivo nerazzurro, favorirebbe gli spostamenti e l’organizzazione della nuova squadra. Non mancano alternative. Tra le ipotesi, infatti, è emersa anche la possibilità di condividere spazi con la Varesina, a Venegono Superiore.

La vicinanza geografica pongono le due località in una serrata competizione per ospitare la nuova squadra under 23. Resta ora da attendere il verdetto finale della società nerazzurra e i risultati degli studi tecnici: il Colombo Gianetti potrebbe davvero diventare il cuore pulsante di un capitolo tutto nuovo per il calcio saronnese.