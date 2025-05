Via ai cantieri nelle aree verdi. Interventi per oltre 36mila euro per riqualificare le zone gioco

Sono iniziati in questi giorni i lavori di valorizzazione delle aree gioco multisport alla Corte del Ciliegio e al parco Buon Gesù di Castellanza. L’intervento, che rientra nel programma di riqualificazione dei parchi pubblici previsto dal Dup (Documento unico di programmazione), prevede un investimento complessivo di oltre 36mila euro, interamente finanziato con fondi comunali.

Per quanto riguarda il parco Corte del Ciliegio, un’area di oltre 14mila mq situata in posizione centrale e completamente recintata, gli interventi prevedono la riqualificazione dei campi da gioco esistenti e la tracciatura della segnaletica per il campo da basket e per un nuovo campo da pallavolo, dimensionato per il gioco 4 contro 4. Saranno installati nuovi canestri con protezioni in gomma espansa, un impianto da volley completo di rete, due nuove sedute in cemento e un campo da ping pong in cemento con rete in acciaio.

I campi sportivi sono destinati principalmente ad attività ludiche e vengono utilizzati quotidianamente da bambini e ragazzi residenti in città. Nel parco Buon Gesù, invece, l’intervento si concentra sulla fornitura di un campo da ping pong in cemento con rete in acciaio. Tutti gli interventi tengono conto delle normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo così la piena fruibilità degli spazi a tutte le fasce di popolazione.

Ricordiamo che a fine marzo erano terminati i lavori di riqualificazione del giardino pubblico di via Gorizia. Il progetto, dal costo di 16mila euro, ha trasformato i 640 metri quadrati dell’area verde attraverso una serie di interventi che hanno migliorato sia l’utilizzo degli spazi sia la sostenibilità ambientale: messi a dimora nuovi alberi e arbusti, sostituite le panchine ammalorate, installato un nuovo scivolo per il gioco.

S.V.