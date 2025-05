Ultras Pro Patria banditi dagli stadi dopo la gara con il Vercelli

Il Questore della Provincia di Vercelli, in occasione dell’incontro di calcio "Pro Vercelli – Pro Patria" del 12 aprile presso lo stadio "Silvio Piola", ha adottato 23 provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive (D.A.Spo) nei confronti di altrettanti tifosi ultras della Pro Patria, due dei quali minorenni.

In occasione dell’incontro di calcio, gli ultras della Pro si sono radunati nei pressi di un bar, muniti di oggetti atti ad offendere, per poi promuovere un corteo non autorizzato, intonando cori ingiuriosi e tenendo comportamenti provocatori alla ricerca di occasioni di scontro con la tifoseria locale. Risultati vani i numerosi tentativi di mediazione e solo la interposizione delle forze dell’ordine ha consentito di bloccarli e condurli allo stadio evitando che si avvicinassero alle aree frequentate dai tifosi della Pro Vercelli.

La Digos di Vercelli ha anche denunciato diciotto tifosi ultras trovati in possesso con bastoni lunghi ottanta centimetri.