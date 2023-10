Saronno, lancio di sassi e poi il colpo di pistola: panico e fuga alla stazione di Saronno

Una lite tra un gruppo di stranieri, un lancio di sassi e, alla fine, un colpo di pistola. La scena, conclusa con un fuggi fuggi generale, è avvenuta domenica pomeriggio intorno alle 16 alla stazione di Saronno Sud, presso Cascina Colombara. Non è chiaro se lo sparo fosse a salve oppure no e le uniche testimonianze arrivano dai pochi pendolari che stavano sostando sulle banchine.

Secondo le prime ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con l’arrivo di un gruppo di stranieri che stava litigando molto animatamente, due di loro sono scesi sui binari della ferrovia. Da lì, hanno preso alcune pietre e hanno iniziato a lanciarle addosso agli altri stranieri: a un certo punto si è sentito un colpo di pistola e tutti sono fuggiti.

Sul posto sono giunti poco dopo alcune pattuglie dei carabinieri, della polizia ferroviaria e della polizia locale. Al momento non risultano feriti né è stato accertato l’accaduto. Il convoglio Trenord diretto a Lodi che è arrivato in stazione poco dopo gli eventi è rimasto bloccato per circa un’ora.