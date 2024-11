Saronno con meno cemento. La prima passeggiata dedicata ai nuovi progetti

Poco più di quaranta persone, metà esponenti politici o addetti ai lavori il resto cittadini, sono state ieri mattina i partecipanti alla passeggiata del Pgt organizzata dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è il primo di una serie, con cui il Comune vuole condividere "i progetti per la Saronno più green e con meno cemento dei nostri nipoti" ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi alla partenza nel Retrostazione. L’iniziativa doveva durare un’ora, in realtà si è conclusa intorno alle 13. Sei le tappe per presentare i progetti della passerella per gli studenti, il maxi parcheggio di piazzale Primo maggio ma senza informazioni concrete sui tempi con cui il progetto dell’ex Isotta Fraschini arriverà in consiglio comunale, malgrado l’area sia stata al centro di due tappe, davanti alla futura Torre Parko e nell’area Beltrami. Tappe anche al Matteotti, dove il sindaco ha parlato del futuro impianto sportivo "per qualcosa che manca in città come il tennis o il paddle" da realizzare nell’ex Pozzi Ginori. Dopo aver percorso il passaggio pedonale che collega via Milano e via Molino, molti presenti hanno sottolineato come il pur utile collegamento fosse off limits per la carenza di illuminazione e per la paura di essere vittima di un’aggressione. Nel corso della passeggiata si è parlato delle ciclabili, da quella di via Varese a quella lungo il Lura, e sono emerse perplessità su alcuni passaggi non protetti. Il sindaco si è detto soddisfatto dell’appuntamento, malgrado le critiche sull’organizzazione, a partire dalla difficoltà di sentire gli interventi vista l’assenza di microfono o megafono. S.G.