Sanità, consigli e suggerimenti. Ats apre alle proposte della città

Un’occasione per rendere noti i nostri suggerimenti, finalizzati a migliorare la qualità dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini. Il Piano nazionale anticorruzione 2022 raccomanda alle pubbliche amministrazioni di realizzare forme di consultazione pubblica, volte a sollecitare la società civile e i soggetti portatori di interessi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione. L’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano è impegnata a coinvolgere nella programmazione i cittadini, gli stakeholder e le organizzazioni che usufruiscono delle attività prestate dalla stessa Ats. Dal 4 dicembre ha avviato la consultazione pubblica. È possibile inviare proposte, osservazioni e riflessioni che possono esser utili alla predisposizione della programmazione 2024-2026. Dei contributi pervenuti Ats terrà conto per la definizione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) 2024 - 2026. Le indicazioni potranno essere inviate all’indirizzo mail anticorruzione@ats-milano.it entro l’8 gennaio 2024. S.V.