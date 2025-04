San Vittore, sette giorni di eventi. La speranza tema della festa del patrono

La celebrazione del patrono della città, ma anche tanti eventi culturali che puntano ad interessare un’ampia platea di persone. Si svolgerà la prossima settimana il San Vittore Festival, iniziativa promossa da una rete di associazioni, enti e cooperative con il coordinamento del Decanato di Varese.

Tema della terza edizione, in programma nella settimana dal 4 all’11 maggio, è la speranza come motore di vita degli uomini, in sintonia con il Giubileo in corso quest’anno. Si parte domenica con l’ormai tradizionale fiaccolata che prenderà il via dal Sacro Monte alle ore 6.15 per giungere in centro a metà mattinata. Alle 10 al Salone Estense ci sarà il conferimento della Girometta d’oro, che quest’anno premia il giornalista Rai Roberto Pacchetti.

Alle 11.30 la messa solenne nella Basilica di San Vittore con il rito del faro. Seguirà la consegna del premio “Mamma dell’anno“. Lunedì presso la basilica sarà inaugurata la mostra “La Rivelazione dell’Apocalisse - La speranza nei tempi di crisi“ che sarà allestita per tutto l’anno giubilare. In 15 pannelli con testi e immagini viene affrontato il tema della speranza, come cammino appoggiato alla certezza di una meta buona. Mercoledì 7 maggio uno degli appuntamenti clou della settimana: alle 21 in basilica andrà in scena la “Sunrise Mass2 di Ola Gjeilo con l’Orchestra Sacro Monte e il Gruppo Polifonico Santa Maria del Monte: una messa per coro e archi suddivisa in quattro sezioni, in cui all’opera liturgica si affianca un’esperienza sonora coinvolgente.

Giovedì 8 maggio, il giorno in cui da calendario ricorre la festa di San Vittore martire, sarà il Teatro di Varese ad ospitare alle 21 “La piccola via di Lisieux“. Una rappresentazione teatrale a cura della Compagnia teatrale Splendor del Vero con la regia di Luisa Oneto e coreografie originali di Selene Scarpolini. Sul palco ci sarà la storia di Santa Teresa di Lisieux.

Si prosegue sabato alle 10 in Sala Montanari con la premiazione del concorso scolastico “Lancia il tuo desiderio nel mondo“, rivolto ai ragazzo dai 14 ai 19 anni. Si chiude infine domenica 11 alle 21 in basilica, con una lezione-concerto condotta dal musicologo Fabio Sartorelli con la partecipazione del Coro da Camera di Varese.

Lorenzo Crespi