San Magno cambia fantino per la Provaccia

In via Berchet si cambia fantino per la Provaccia. La contrada San Magno ha reso noto "di aver interrotto amichevolmente e di comune accordo il rapporto con Mattia Chiavassa per la monta alla Provaccia di quest’anno." Già scelto il sostituto: "Ringraziando Mattia per l’impegno e la dedizione sempre dimostrati nei confronti della Contrada, comunica che a difendere i colori della Nobile nel Memorial Favari 2023 sarà Nicolò Farnetani." Nicolò, classe 1993, che alle spalle ha varie partecipazioni alla tratta e alle prove di notte del Palio di Siena tra 2018 ed il 2022, è figlio d’arte: il padre Maurizio, conosciuto come Bucefalo, ha vinto il Palio di Siena nell’agosto del 1988 nell’Aquila e ben quattro a Legnano (nel 1990, 1993, 2000 e 2001), sempre con la Contrada di San Magno, oltre che la prima edizione della Provaccia, nel 1985, sempre con i colori rosso-bianco-rossi. Bucefalo vanta anche ben otto vittorie al Palio di Asti, la prima nel 1988, l’ultima nel 2012. Questo sarà dunque il quadro dei fantini della Provaccia: La Flora schiererà Salvo Vicino, San Domenico Alessio Giannetti, Sant’Ambrogio Alessandro Cersosimo, San Martino Marco Bitti, San Magno Nicolò Farnetani, Sant’Erasmo Andrea Sanna e San Bernardino, come detto, Gabriele Lai. Legnarello non ha ancora ufficializzato il proprio, ma sembrerebbe indirizzata su Jacopo Pacini salvo ripensamenti dell’ultima ora. Intanto vanno a ruba i biglietti per il Palio dell’ultima domenica di maggio. I posti per assistere alla manifestazione e alla corsa per ragioni di sicurezza, saranno 842 in meno, passando da 8.600 agli attuali 7.758 posti disponibili. Non sarà più possibile acquistare i parterre sotto le tribune coperte, mentre i bar saranno posizionati all’esterno. I prezzi dei biglietti per accedere alla tribuna laterale passano da 35 a 45 euro e nella tribuna centrale da 60 a 65 euro.

Ch.S.