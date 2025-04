Incidente a Samarate, perde il controllo al volante e si schianta contro un’automobile: 66enne muore in ospedale

Samarate (Varese), 3 aprile 2025 – È morto l’automobilista coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì 2 aprile, in via Monteberico in zona Cascina Elisa, a Samarate, nel Varesotto.

All’arrivo dei soccorsi – con tre ambulanze, due automediche e l’elisoccottero di Como – le condizioni dell’uomo erano apparse da subito molto gravi. Quando i sanitari del 118 lo avevano raggiunto il 66enne era infatti già in arresto cardiaco. L’uomo è deceduto dopo il ricovero all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vettura della vittima si sarebbe scontrata frontalmente con un’auto che proveniva nella direzione opposta, a bordo della quale si trovavano due ragazze di 18 e 15 anni, che non hanno riportato ferite serie e sono state ricoverate in ospedale a Busto Arsizio in codice verde.

La dinamica dell’accaduto è però ancora al vaglio dei carabinieri, subito intervenuti, insieme ai vigili del fuoco. Non è escluso che il 66enne possa aver perso in controllo dell’auto in seguito a un malore.

Il tratto di strada, non lontano da un incrocio nella zona Sud della città è rimasto a lungo chiuso per consentire oltre all’intervento di soccorso sanitario anche i rilievi dei militari.