Scontro tra moto e furgone, grave trentasettenne

Grave incidente stradale ieri intorno alle 13 sulla provinciale 36 a Bodio Lomnago, in prossimità dell’incrocio con via Acquadro e via Piave, coinvolti un furgone e una moto, ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 37 anni, ricoverato in gravi condizioni al Circolo di Varese. Immediato l’allarme, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto in codice rosso, quello di massima urgenza, due ambulanze e l’elisoccorso, decollato da Como, per i rilievi sul luogo dell’incidente i carabinieri di Varese e la Polizia locale. Le condizioni più gravi sono apparse subito quelle del motociclista, ferito ma con conseguenze più lievi il conducente del furgone, un giovane di vent’anni, portato al pronto soccorso dell’ospedale varesino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, l’impatto tra la moto che procedeva in direzione di Cazzago e il furgone che stava effettuando una svolta, è stato molto violento, la due ruote nell’urto frontale ha sfondato il parabrezza del veicolo. Il motociclista è stato sottoposto a un intervento chirurgico. E momenti di paura sono stati quelli vissuti ieri mattina a Samarate, nella frazione di Verghera, dove un ragazzo di 16 anni è stato urtato da un veicolo mentre era in sella alla sua bicicletta ed è finito a terra. Ha riportato ferite risultate non gravi. R.F.