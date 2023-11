Samarate, falso allarme bomba alla scuola di via Dante Alighieri

Samarate (Varese) – Falso allarme bomba stamattina in una scuola di Samarate. La telefonata anonima che comunicava la presenza di un ordigno ha messo in moto il protocollo di sicurezza previsto, quindi sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che hanno fatto evacuare la scuola, l’istituto comprensivo in via Dante Alighieri, allontanando i bambini dall’edificio, quindi sono stati effettuati dagli artificieri tutti gli accertamenti del caso. Operazione che ha richiesto agli operatori alcune ore durante le quali gli alunni sono rimasti all’esterno della scuola. Terminate le verifiche e accertato che si era trattato di un falso allarme le classi sono rientrate e hanno ripreso la normale attività didattica. Uno scherzo idiota.