Sabato flashmob degli ambientalisti

Il gruppo Verdi del Ticino chiamerà a raccolta sabato prossimo i cittadini per protestare contro

la discarica in fase

di realizzazione tra Busto Garolfo e Casorezzo. Ritrovo alle 15 in piazza San Giorgio a Casorezzo dove prenderà il via il corteo che si snoderà lungo la direttrice che porta al presidio presso le Cave di Casorezzo. Verso le 16.30 i partecipanti manifesteranno il loro dissenso alle decisioni di Città Metropolitana con un flashmob collettivo. Al corteo sono stati invitati i sindaci del territorio e le associazioni che si battono per impedire il conferimento dei rifiuti nell’area cave. P.M.