Rubano all’iper e poi gettano la cassaforte

Non è certo un recupero che capita di frequente quello effettuato ieri mattina dai vigili del fuoco. Nel torrente Margorabbia c’era una cassaforte. Quello che poteva sembrare all’inizio un caso avvolto nel mistero è stato risolto in poco tempo dai carabinieri di Luino, che avevano notato quella presenza inconsueta nel corso d’acqua. I militari hanno chiesto l’intervento dei pompieri per portare a riva la cassaforte, che è stata aperta e trovata vuota. A gettarla nel torrente, secondo quanto emerso dalle indagini avviate dai carabinieri, i malviventi che nella notte tra lunedì e ieri martedì hanno messo a segno un furto ai danni del supermercato Unes a Mesenzana. I ladri hanno sfondato una porta per introdursi nel punto vendita, quindi hanno puntato alla cassa nella convinzione che potesse contenere un consistente bottino.

Dopo averla asportata, l’hanno aperta pronti a mettere le mani sui contanti, ma la somma non era certo quella che pensavano di poter sottrarre: all’interno il fondo cassa, circa mille euro, che si sono messi in tasca. Poi hanno abbandonato la cassaforte, gettandola nel torrente dove ieri mattina l’hanno notata i militari della compagnia di Luino. Le indagini dei carabinieri sono continuate, al vaglio le immagini delle telecamere in funzione nella zona che potrebbero fornire elementi importanti per individuare gli autori del furto. Sempre nel Varesotto preoccupa la serie di furti messi a segno negli ultimi giorni nel territorio di Ispra, dove polizia locale e carabinieri stanno rafforzando i controlli. I malviventi, secondo le denunce, entrano in azione al crepuscolo e sarebbero in possesso di spray urticante da spruzzare se vengono scoperti nelle abitazioni. Ros.For.