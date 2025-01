Rotte di decollo e rumore. Parlano i Comuni

Il Coordinamento dei Comuni di Seconda Fascia - Aeroporto di Malpensa (Cor2) fa sentire la sua voce su un argomento che tiene banco da mesi: le nuove rotte di decollo sperimentate lo scorso anno per un semestre. L’occasione è l’incontro pubblico in programma venerdì 7 febbraio a Taino presso il teatro dell’Olmo. Il Cor 2 (ne fanno parte Angera, Azzate, Brunello, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Inarzo, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Ternate, Vergiate) ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea che la serata sarà "utile per affrontare un tema molto sentito dalla popolazione e che a Taino ha avuto gli effetti tra i più forti in termini di disturbo: l’evoluzione del rumore in seguito alla sperimentazione delle nuove rotte degli aerei in decollo dall’aeroporto varesotto".

Si legge nella comunicazione: "La sperimentazione delle nuove rotte si è svolta da aprile a novembre del 2024 e ha avuto esiti diversi nei vari comuni, ma ha suscitato spesso reazioni di contestazione, a causa di impatti, percepiti o presunti, derivati dai sorvoli degli aerei. Il Cor2 intende pertanto illustrare quali prospettive hanno i Comuni che non fanno parte delle zone limitrofe all’aeroporto (il cosiddetto Cuv) per far sentire la propria voce". Alla serata interverranno l’ingegnere Roberta Pollini e il dottor Mario Gregorio Piuri, tecnici di ARPA Lombardia, ente preposto al controllo dell’impatto sul territorio. I tecnici illustreranno il risultato della sperimentazione che si è svolta nel 2024 con analisi e misure effettivamente condotte sul territorio.

Rosella Formenti